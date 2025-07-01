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رياضة

المصري يعلن تشكيل جهاز كرة القدم النسائية للموسم الجديد

الكرة النسائية، فيتو
الكرة النسائية، فيتو

الكرة النسائية، وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول للكرة النسائية بالنادي للموسم الكروي الجديد 2026/2025 والمقدم من حسام حمادة المدير الفني للفريق.

 

المصري يعلن تشكيل جهاز كرة القدم النسائية

هذا وقد جاء تشكيل الجهاز الفني للكرة النسائية بالنادي المصري على النحو التالي:
ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا.
ك/ محمد سعد أبو النصر، مدربًا عامًا. 
ك/ محمد أسامة  الغصناوي، مدربًا لحارسات المرمى. 
د/ رضوى أحمد محمد عبد الواحد، رئيسُا للجهاز الطبي.
ك/ عادل المحروقي، مشرفُا ماليًا وإداريًا.

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النادي المصري المصري الكرة النسائية

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