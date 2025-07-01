معسكر مغلق للبنك الأهلي في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد

قرر طارق مصطفى المدير الفني لـ فريق البنك الأهلي الدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يكون منتصف يوليو موعدا لبدء المعسكر المغلق بالإسكندرية.

البنك الأهلي يبدأ فترة إعداده للموسم الجديد

ويبدأ اليوم الثلاثاء فريق البنك الأهلي فترة إعداده للموسم الجديد، تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفني للفريق بمقر النادي بالعجوزة.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

تألق البنك الأهلي

ويسعى طارق مصطفى إلى تحقيق بطولة في الموسم المقبل، خاصة أنه كان قريبا من تحقيق كأس عاصمة مصر بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة أمام سيراميكا بهدفين دون مقابل.

ولفت البنك الأهلى الأنظار إليه خلال الموسم الماضي بسبب العروض القوية التي قدمها أمام أندية القمة وتحقيقه الفوز على بيراميدز، والتعادل أمام الزمالك والخسارة في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي، بالإضافة إلى تحقيقه الفوز في العديد من المباريات الصعبة.

فريق البنك الأهلي

واحتل نادي البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري موسم 2024-2025 وحل وصيفا في كأس عاصمة مصر وودع كأس مصر على يد بيراميدز في نصف النهائي.

صفقات البنك الأهلي

وطلب طارق مصطفي التعاقد مع 11 لاعبا لتدعيم الفريق حيث إنه في المقابل ستنتهي عقود عدد كبير من اللاعبين تقارب هذا العدد ولن يتم التجديد لهم.

صفقات البنك الأهلي

ونجح فريق البنك الأهلي في ضم الثنائي أحمد أمين "أوفا" ومصطفى دويدار لاعبي إنبي.

واقترب مسئولو البنك الأهلى من إنهاء المفاوضات مع غزل المحلة بشأن انتقال عمرو الجزار ومحمد أشرف بن شرقي لاعبى قلعة الفلاحين إلى البنك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي المقابل يحصل فريق غزل المحلة الموسم المقبل على خدمات أحمد العش مدافع فريق البنك الأهلى والمعار إلى صفوف الجونة.

يذكر أن اللاعب رفض الأمر في النهاية ويرغب في الانتقال إلى أحد الأندية الأخرى بعد التألق مع فريق الجونة الموسم الماضى، وتستمر المفاوضات حاليا على المقابل المادي، حيث يرغب مسئولو غزل المحلة في الحصول على مبلغ قدره 40 مليون جنيه نظير انتقال الثنائى بواقع 25 مليون جنيه لعمرو الجزار و15 مليون جنيه لمحمد أشرف بن شرقي.

الراحلون عن البنك الأهلي

وخرج من القائمة الأولية لفريق البنك الأهلي بعد انتهاء عقودهم كل من: أيمن أشرف ومحمد أبو جبل محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.

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