الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

معسكر مغلق للبنك الأهلي في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد

البنك الاهلي، فيتو
البنك الاهلي، فيتو

قرر طارق مصطفى المدير الفني لـ فريق البنك الأهلي الدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد. 

ومن المنتظر أن يكون منتصف يوليو موعدا لبدء المعسكر المغلق بالإسكندرية.

البنك الأهلي يبدأ فترة إعداده للموسم الجديد 

ويبدأ اليوم الثلاثاء فريق البنك الأهلي فترة إعداده للموسم الجديد، تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفني للفريق بمقر النادي بالعجوزة.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

تألق البنك الأهلي 

ويسعى طارق مصطفى إلى تحقيق بطولة في الموسم المقبل، خاصة أنه كان قريبا من تحقيق كأس عاصمة مصر بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة أمام سيراميكا بهدفين دون مقابل.

ولفت البنك الأهلى الأنظار إليه خلال الموسم الماضي بسبب العروض القوية التي قدمها أمام أندية القمة وتحقيقه الفوز على بيراميدز، والتعادل أمام الزمالك والخسارة في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي، بالإضافة إلى تحقيقه الفوز في العديد من المباريات الصعبة. 

فريق البنك الأهلي 

واحتل نادي البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري موسم 2024-2025 وحل وصيفا في كأس عاصمة مصر وودع كأس مصر على يد بيراميدز في نصف النهائي.

صفقات البنك الأهلي 

وطلب طارق مصطفي التعاقد مع 11 لاعبا لتدعيم الفريق حيث إنه في المقابل ستنتهي عقود عدد كبير من اللاعبين تقارب هذا العدد ولن يتم التجديد لهم.

صفقات البنك الأهلي

ونجح فريق البنك الأهلي في ضم الثنائي أحمد أمين "أوفا" ومصطفى دويدار لاعبي إنبي.

واقترب مسئولو البنك الأهلى من إنهاء المفاوضات مع غزل المحلة بشأن انتقال عمرو الجزار ومحمد أشرف بن شرقي لاعبى قلعة الفلاحين إلى البنك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 وفي المقابل يحصل فريق غزل المحلة الموسم المقبل على خدمات أحمد العش مدافع فريق البنك الأهلى والمعار إلى صفوف الجونة.

يذكر أن اللاعب رفض الأمر في النهاية ويرغب في الانتقال إلى أحد الأندية الأخرى بعد التألق مع فريق الجونة الموسم الماضى، وتستمر المفاوضات حاليا على المقابل المادي، حيث يرغب مسئولو غزل المحلة في الحصول على مبلغ قدره 40 مليون جنيه نظير انتقال الثنائى بواقع 25 مليون جنيه لعمرو الجزار و15 مليون جنيه لمحمد أشرف بن شرقي.  

الراحلون عن البنك الأهلي

وخرج من القائمة الأولية لفريق البنك الأهلي بعد انتهاء عقودهم كل من: أيمن أشرف ومحمد أبو جبل محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فريق البنك الأهلي البنك الاهلي طارق مصطفى الاسكندرية

مواد متعلقة

الكوكي يمنح لاعبو المصري راحة سلبية الأربعاء (صور)

أولى صفقات المصري الصيفية يصل اليوم بورسعيد

عبد الرحيم دغموم ينضم لمعسكر المصري ببورفؤاد اليوم

البنك الأهلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

المليارات الضائعة، زغلول صيام يكشف مفاجأة جديدة بعد انفراده بالتلاعب في عقدي زيزو وتريزيجيه (فيديو)

رئيس البنك الأهلي يدعم فريق الكرة النسائية قبل فترة الإعداد للموسم الجديد

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

مصدر في بيراميدز يكشف دور شريف إكرامي في الفوز بدوري الأبطال

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

رئيس النواب يفتح النار على الحكومة بسبب الإيجار القديم (تفاصيل)

قانون الإيجار القديم، صدام بين النواب ووزيرة التنمية المحلية بسبب الأراضي البديلة

دولة خليجية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

بيان عاجل لوزارة التنمية المحلية بشأن قانون الإيجار القديم

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

رئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنا

تفاصيل التعاقد المنتظر بين الزمالك والمدرب البلجيكي يانيك فيريرا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

توقيت ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

المزيد
الجريدة الرسمية