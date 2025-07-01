الثلاثاء 01 يوليو 2025
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رياضة

عبد الرحيم دغموم ينضم لمعسكر المصري ببورفؤاد اليوم

عبد الرحيم دغموم،
عبد الرحيم دغموم، فيتو

يصل الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الي القاهرة  اليوم الثلاثاء، ثم يتوجه إلى بورفؤاد للانضمام الى معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد. 

 

دغموم يجدد للمصري

 

ونجح كامل أبوعلي رئيس النادي المصري في إنهاء المفاوضات مع  عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق لتجديد تعاقده وتم انهاء كافة الامور المالية للاعب عن طريق وكيله.


المصري يضم لاعب الأهلي 

ونجح كامل أبوعلي في إنهاء الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة في أولى صفقات الناديين منذ سنوات.

كما ضم النادي المصري منذر طمين لاعب النادي الرياضي القسنطيني مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

ووجه الرياضي القسنطيني الشكر للاعب الجزائري مندر طمين، قائلا: "شكرا على الأيام التي قضيتها في بيتك وحظ موفق في ناديك الجديد، سوف نشجعك حتى في مصر وإن شاء الله تكون هداف البورسعيدي".

التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للمصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

الجهاز الفني الجديد للمصري

وضم الجهاز الفني الجديد لـ النادي المصري كلا من: 

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًا فنيًا.

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا.

محمود جابر، مديرًا إداريا.

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