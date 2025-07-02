الأربعاء 02 يوليو 2025
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رياضة

المصري يعلن رسميا ضم عمر الساعي قادما من الأهلي

عمر الساعي
عمر الساعي

أعلن النادي المصري البورسعيدي ضم عمر الساعي لاعب النادي الأهلي تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ChZnTWSNwFYaBipbeB2wiuu9R1pGm6nNxRCeBJrFwojbwrTjyj4xyTse8b3gJuYdl&id=100063570047949&mibextid=Nif5oz

ونشر الحساب الرسمي لنادي المصري مقطع فيديو لتقديم عمر الساعي وعلق عليه: "نسر جديد يستعد للسيطرة".

المصري يضم لاعب الأهلي رسميا

وأنهى كامل أبوعلي رئيس مجلس إدارة النادي المصري اتفاقه مع محمود الخطيب رئيس الأهلي  صفقة عمر الساعي على سبيل الإعارة من الأهلي، لمدة موسم واحد.

دغموم يجدد للمصري

ونجح كامل أبوعلي رئيس النادي المصري في إنهاء المفاوضات مع الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق للتجديد للنادي وتم انهاء كافة الامور المالية للاعب عن طريق وكيله.

المصري يضم لاعب الأهلي 

ونجح كامل أبوعلي في إنهاء الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة في أولى صفقات الناديين منذ سنوات.

كما ضم النادي المصري منذر طمين لاعب النادي الرياضي القسنطيني مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

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الأهلي المصري البورسعيدي عمر الساعي

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