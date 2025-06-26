كامل أبو علي يجتمع بالمدير الفني لقطاع الناشئين في المصري

عقد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي اجتماعًا مساء اليوم الخميس، مع عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي المصري وكذلك مسئولي لجنة التخطيط.

كامل أبو علي بجتمع مع عباس نور الدين

وخلال الاجتماع ناقش كامل أبو علي مع الكابتن عباس نور الدين كافة التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، حرص كامل أبو علي ومعه أعضاء مجلس إدارة النادي على حضور جانبا من اختبارات قطاع الناشئين والمقامة على ملعب السيد متولي، حيث اطمئن سيادته على سير العمل بالاختبارات.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي على أن يعاونه محمد معوض نجم النادي المصري السابق.

تعيين ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالمصري

هذا وقد عقدت اللجنة عصر اليوم أولى اجتماعاتها برئاسة كامل أبو علي بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي ومحمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة ومحمد الفقي عضو مجلس الإدارة واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والتي ستقوم خلالها اللجنة بإعداد خطة عمل قطاع الكرة بالنادي المصري ومتابعة تنفيذ تلك الخطة.

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