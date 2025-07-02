رئيس رابطة الليجا يصدم ريال مدريد بسبب كأس العالم للأندية: طلبكم مرفوض

كأس العالم للأندية، واصل خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، هجومه على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونادي ريال مدريد بسبب بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك ريال مدريد ومن قبله أتلتيكو مدريد حتى خروجه المبكر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا حتى 13 يوليو الحالي.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "كأس العالم للأندية يضر بجدول المباريات طوال الموسم، لن نغير موعد الجولة الأولى من الدوري الإسباني من أجل ريال مدريد، لأن ذلك سيؤثر سلبًا على حقوق البث التلفزيوني".

وأضاف: "سأفعل كل ما بوسعي لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلًا، الجوائز المالية في هذه البطولة مبالغ فيها، وستُحدث خللًا في التنافس بسبب الأموال التي تحصل عليها الأندية المشاركة مقارنة بغيرها".

كما انتقد رئيس رابطة الدوري الإسباني ريال مدريد قائلا: "بعض الأندية يطالبون بالمزيد من أيام الراحة، لكنهم يجنون 140 مليون يورو، أي ضعف ميزانية نادي ديبورتيفو ألافيس، ثم يطلبون وقتًا لفترة الإعداد، نحن نفقد البوصلة".

موعد انطلاق الدوري الإسباني للموسم الجديد 2026

وتنطلق منافسات الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية للموسم المقبل، يوم 17 أغسطس المقبل، وتنتهي في 24 مايو 2026 للدرجة الأولى، ويوم 31 من الشهر نفسه بالنسبة للدرجة الثانية.

الموسم الجديد لليجا

وبحسب رابطة الليجا والاتحاد الإسبانى لكرة القدم، فإن مرحلة الصعود من الدرجة الثانية إلى الأولى ستقام بين 7 و21 يونيو.

وأشار البيان إلى أن جدول المباريات سيكون غير متماثل كليا، أي أنه لن يكون هناك جولتان متطابقتان، كما هو معمول به منذ موسم 2019-2020، والهدف من ذلك هو مراعاة أكبر عدد ممكن من العوامل مثل الأمن والمشاركات الأوروبية، وظروف الأندية، والأعمال الإنشائية، والمناسبات والأعياد، وذلك لتعزيز الحضور الجماهيري والمشاهدات التلفزيونية.

وخلال الموسم، ستكون هناك 5 فترات توقف دولية: من الاثنين 1 إلى الثلاثاء 9 سبتمبر، ومن الإثنين 6 إلى الثلاثاء 14 أكتوبر، ومن الإثنين 10 إلى الثلاثاء 18 نوفمبر، ومن الإثنين 23 إلى الثلاثاء 31 مارس 2026، ومن الإثنين 1 إلى الثلاثاء 9 يونيو 2026.

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