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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية

ريال مدريد وبوروسيا
ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

تمكن فريق بوروسيا دورتموند من الحصول على آخر بطاقات التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها أمريكا في الوقت الحالي، وتستمر حتى 13 يوليو الجاري.

وضرب بوروسيا دورتموند بذلك موعدًا ناريًّا مع ريال مدريد، في ربع نهائي كأس العالم للأندية لتلك النسخة.

 

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند


تنطلق مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل، 5 يوليو الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وخاض بوروسيا دورتموند مباراته في دور الـ16، فجر اليوم الأربعاء، ضد نظيره مونتيري المكسيكي.
ونجح الفريق الألماني في تحقيق فوز صعب على نظيره مونتيري، بهدفين لهدف، في آخر مباريات دور الـ16 من البطولة.

 

 

وتأهل بوروسيا دورتموند بذلك إلى ربع نهائي البطولة، في نسختها الأولى بعد استحداث نظامها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

 

كان ريال مدريد قد تأهل بدوره إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما حقق فوزًا عسيرًا على يوفنتوس، مساء أمس، بهدف دون رد.

 

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