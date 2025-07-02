زعيم المعارضة الإسرائيلية: الجيش يعاني من نقص خطير في المقاتلين

قال يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني من نقص خطير في عدد الجنود المقاتلين، مطالبًا بفرض عقوبات اقتصادية على من يتهربون من الخدمة العسكرية، وسن قانون تجنيد موحد يُطبق على الجميع دون استثناء.

لبيد: نقص حاد في الجنود المقاتلين بالجيش

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، قال لبيد: "نواجه أزمة حقيقية في عدد الجنود المقاتلين.. يجب أن ندق ناقوس الخطر.. لا يمكن خوض حروب طويلة بجيش يعاني من نقص مستمر في القوة البشرية".

وتأتي تصريحاته في ظل تصاعد الحرب في قطاع غزة، والضغط المتزايد على القوات العاملة في الميدان منذ أكثر من 8 أشهر.

دعوة لفرض عقوبات على المتهربين من التجنيد في إسرائيل

وأضاف زعيم المعارضة: "أدعو لفرض عقوبات اقتصادية صارمة على كل من يتهرب من أداء الخدمة العسكرية، فهذا واجب وطني لا يمكن التهاون فيه".

ويُنظر إلى هذه الدعوة على أنها موجهة خصوصًا لبعض الفئات مثل المتدينين اليهود (الحريديم) الذين يتمتعون بإعفاءات واسعة من الخدمة.

قانون تجنيد موحد "للمساواة بين المواطنين"

وطالب لبيد بـ:"سن قانون تجنيد موحد يفرض الخدمة العسكرية على الجميع دون استثناءات، فالمساواة في الواجبات لا تقل أهمية عن المساواة في الحقوق".

وتُعد قضية التجنيد واحدة من أكثر الملفات إثارة للانقسام داخل إسرائيل، وتسببت سابقًا في خلافات حادة داخل الائتلافات الحكومية المتعاقبة.

في ظل استمرار الحرب على غزة، بات جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه استنزافًا في موارده البشرية، ما دفع إلى دعوات متكررة لإعادة النظر في قوانين الخدمة العسكرية والإعفاءات، وخاصة بعد تقارير عن رفض بعض الجنود والضباط الاحتياط مواصلة الخدمة.



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