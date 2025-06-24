الثلاثاء 24 يونيو 2025
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خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية: دفعنا ثمنا باهظا في حربنا مع إيران

يائير لابيد، فيتو
يائير لابيد، فيتو

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بإبرام اتفاق دولي يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مؤكدًا على ضرورة التحرك السياسي والدبلوماسي لتحقيق هذا الهدف.

 

لابيد يطالب بإنهاء الحرب في غزة 

وأشار “لابيد” إلي أن التوصل إلي هذا الاتفاق يجب أن يتضمن أيضا إعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس وإنهاء العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.

 

يائير لابيد: إسرائيل دفعت ثمنا باهظا في الحرب مع إيران

ووصف الهجمات الإسرائيلية على أهداف داخل إيران بأنها من أروع العمليات في تاريخ الحروب، رغم اعترافه بأن إسرائيل دفعت ثمنا باهظًا خلال هذه المواجهات.

 

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال حققت كل أهداف الحرب في إيران.

وادعي مكتب نتنياهو: "ردا على خروقات إيران دمر سلاح الجو الإسرائيلي منظومة رادارات قرب طهران".

وتابع مكتب نتنياهو: "بعد مكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء، امتنعت إسرائيل عن شن هجمات إضافية.. وترامب أعرب خلال المكالمة عن تقديره الكبير لإسرائيل".

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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إسرائيل إيران غزة حماس

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