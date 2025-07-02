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رياضة

تشيلسي يعلن رسميا سادس صفقاته في الميركاتو الصيفي

جواو بيدرو لاعب تشيلسي
جواو بيدرو لاعب تشيلسي الجديد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا، تعاقده مع المهاجم البرازيلي، جواو بيدرو، قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي، ليصبح سادس صفقات البلوز الصيفية هذا الموسم.

ويسعى تشيلسي لتعزيز في صفوف فريقه استعدادًا للموسم المقبل، من أجل المنافسة على لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تشيلسي قد تمكن من التعاقد مع كل من، ليام ديلاب وإستيفاو ويليان، بجانب داريو إيسوجو ومامادو سار، بالإضافة إلى كيندري بايز.

وأعلن نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي، عن ضم جواو بيدرو عقدًا مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2032، بصفقة بلغت 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه استرليني إضافات.

وشارك بيدرو العام الماضي في 30 مباراة مع تشيلسي بجميع المسابقات، حيث أحرز 10 أهداف وقام بصناعة 7 أهداف.

مهاجم برايتون يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى تشيلسي 

فيما بات نادي تشيلسي على وشك إتمام صفقة هجومية جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بضم المهاجم البرازيلي جواو بيدرو قادمًا من فريق برايتون.

جواو بيدرو يجتاز الكشف الطبي وينضم إلى تشيلسي 

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن جواو بيدرو اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد تشيلسي حاليًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

مدة عقد بيدرو مع تشيلسي وقيمة الصفقة 

وأكد رومانو أن توقيع العقود سيتم خلال اليوم، بعقد يمتد حتى يونيو 2032.

ووفقًا لما نشره رومانو، فإن الصفقة كلفت خزينة تشيلسي 55 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز مرتبطة بالأداء تُدفع إلى برايتون.

بيدرو، الذي شارك في 3 مباريات دولية مع منتخب البرازيل منذ ظهوره الأول في نوفمبر الماضي، تألق هذا الموسم بقميص برايتون، ما جذب أنظار عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، قبل أن يحسم تشيلسي الصفقة.

وتزامن الإعلان عن إتمام التعاقد مع فوز البلوز على بنفيكا بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي مونديال الأندية، ليضرب موعدًا منتظرًا مع بالميراس في الدور ربع النهائي.

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