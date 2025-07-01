مهاجم برايتون يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى تشيلسي

بات نادي تشيلسي على وشك إتمام صفقة هجومية جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بضم المهاجم البرازيلي جواو بيدرو قادمًا من فريق برايتون.

جواو بيدرو يجتاز الكشف الطبي وينضم إلى تشيلسي

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن جواو بيدرو اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد تشيلسي حاليًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

مدة عقد بيدرو مع تشيلسي وقيمة الصفقة

وأكد رومانو أن توقيع العقود سيتم خلال اليوم، بعقد يمتد حتى يونيو 2032.

ووفقًا لما نشره رومانو، فإن الصفقة كلفت خزينة تشيلسي 55 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز مرتبطة بالأداء تُدفع إلى برايتون.

بيدرو، الذي شارك في 3 مباريات دولية مع منتخب البرازيل منذ ظهوره الأول في نوفمبر الماضي، تألق هذا الموسم بقميص برايتون، ما جذب أنظار عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، قبل أن يحسم تشيلسي الصفقة.

وتزامن الإعلان عن إتمام التعاقد مع فوز البلوز على بنفيكا بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي مونديال الأندية، ليضرب موعدًا منتظرًا مع بالميراس في الدور ربع النهائي.

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