القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بعبوة ناسفة شرقي خان يونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أنها نفذت عملية نوعية ضد دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تتحرك على خط إمداد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

القسام تكشف تفاصيل العملية ضد الكيان الصهيوني

وقالت القسام في بيانها العسكري: "تمكن مجاهدونا مساء أمس من استهداف دبابة ميركافا بعبوة ناسفة مُوجهة تم تفجيرها عن بُعد، وذلك على خط إمداد العدو في منطقة الزنة شرقي خان يونس، وقد حقق الاستهداف إصابة مباشرة".

وأضاف البيان أن عناصر الوحدة الهندسية انسحبوا بسلام بعد تنفيذ العملية.

منطقة عملية القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي

تقع منطقة الزنة على أطراف خان يونس، وتُعد من أبرز ممرات التحرك البري للآليات الإسرائيلية جنوب القطاع.

وشهدت في الأسابيع الماضية اشتباكات عنيفة وكمائن متعددة نفذتها فصائل المقاومة.

وتأتي هذه العملية في ظل عودة القوات الإسرائيلية للتوغل البري جنوب غزة، بعد جولة انسحاب جزئي.

وتُعد استهداف دبابة ميركافا – وهي من أقوى المدرعات الإسرائيلية – رسالة على استمرار فعالية المقاومة، رغم أشهر من الحرب.

رد فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي

لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان القسام، لكن عادة ما تتكتم القيادة العسكرية على الخسائر المباشرة في الآليات والأفراد، خصوصًا في العمليات المعقدة داخل المناطق المحصورة.

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