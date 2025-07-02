الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: مقتل وإصابة 6 جنود إثر عمليات إطلاق نار بغزة

جنود الاحتلال،فيتو
جنود الاحتلال،فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي وإصابة 5 آخرين في 3 عمليات إطلاق نار في غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إحدى العمليات الثلاث وقعت في حي الشجاعية والتعتيم ما زال مفروضا على موقعين آخرين.

كما أشارت إلى أن عددا من الجنود أصيبوا إثر استهدافهم بصواريخ آر بي جي.

وقبل وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة.

المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية

وارتفعت الخسائر التي تكبدها جيش الإحتلال الإسرائيلي مؤخرا خلال المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، ليسجل أكبر عدد قتلى في صفوفه منذ عدة أشهر.

زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة الإسرائيلية

وقُتل 20 جنديا خلال الأسبوع الأخير فقط، حسبما كشفت عنه القناة 12 العبرية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لحكومة الإحتلال الإسرائيلية، واتهامها بمواصلة الحرب من دون وجود خطة واضحة للتعامل مع القطاع.

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