«الصحة» تُقر تعديلًا بأحقية الأطباء الحاصلين على الماجستير في الترقية إلى درجة استشاري بعد 10 سنوات

تلقى نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، خطابًا رسميًا من الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي، يفيد بموافقة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، د. خالد عبد الغفار، على إضافة مادة إلى القرار الوزاري رقم 226 لسنة 2016، تتيح للأطباء الحاصلين على درجة الماجستير الترقية إلى درجة استشاري بعد قضاء عشر سنوات في الخدمة، وذلك بعد أن قصر القرار المشار إليه الحصول على درجة الدكتوراه أو الزمالة للترقية لدرجة استشاري، وتم حرمان الحاصلين على الماجستير.

خطوة مهمة لإعادة الحق لقدامى الأخصائيين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة

ويعد هذا التعديل خطوة مهمة لإعادة الحق لقدامى الأخصائيين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة، وهو المطلب الذي نادى به جموع الأطباء في مختلف المحافظات، علما بأن معظم الأخصائيين القدامى قد حصلوا على الماجستير ولم تتح لهم فرصة الحصول على الدكتوراة أو الزمالة المصرية.

ويأتي هذا القرار استجابةً لمطالب النقابة العامة للأطباء، بعد ما واجهه الأطباء من تحديات في المستشفيات المركزية والعامة، لا سيما في المناطق الريفية وصعيد مصر، حيث تسبب القرار في ٢٠١٦ في خلق أزمة إدارية وفنية، حالت دون شغل العديد من الأطباء لمناصب رؤساء الأقسام.

ومن المنتظر أن يساهم هذا القرار، إلى جانب تحسين الأوضاع الوظيفية للأطباء، في تحقيق استقرار الهيكل الفني والإداري بالمستشفيات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

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