إعلام عبري: إحراز تقدم في مفاوضات صفقة الأسرى

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين مطلعين على مجريات التفاوض، أن محادثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس قد شهدت بعض التقدم خلال الساعات الماضية، رغم استمرار وجود فجوات بين الطرفين.

الوساطة مستمرة.. والضمانات محور الخلاف

بحسب المصادر، فإن الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة نجحت في إعادة الزخم للمفاوضات، مع تليين بعض المواقف، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنفيذ الصفقة وتوقيت وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، لا تزال قضية الضمانات الأمنية والسياسية تشكل العقبة الأكبر أمام الوصول إلى اتفاق نهائي.

الاحتلال يناور بلغة الاتفاق وحماس تصر على إنهاء الحرب

المصادر نفسها أشارت إلى أن إسرائيل تدرس تعديل صياغة الاتفاق دون تقديم تعهد واضح بإنهاء الحرب في غزة، وهو ما ترفضه حماس التي تطالب بضمانات دولية مكتوبة تشمل انسحابًا كاملًا من قطاع غزة ووقفًا دائمًا لإطلاق النار.

ضغوط دولية وأزمة إنسانية تتفاقم في غزة

يتزامن هذا التقدم الحذر مع تصاعد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال في ظل استمرار المجازر بحق المدنيين، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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