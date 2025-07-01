الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: إحراز تقدم في مفاوضات صفقة الأسرى

صفقة الاسرى، فيتو
صفقة الاسرى، فيتو

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين مطلعين على مجريات التفاوض، أن محادثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس قد شهدت بعض التقدم خلال الساعات الماضية، رغم استمرار وجود فجوات بين الطرفين.

 

الوساطة مستمرة.. والضمانات محور الخلاف

بحسب المصادر، فإن الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة نجحت في إعادة الزخم للمفاوضات، مع تليين بعض المواقف، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنفيذ الصفقة وتوقيت وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، لا تزال قضية الضمانات الأمنية والسياسية تشكل العقبة الأكبر أمام الوصول إلى اتفاق نهائي.

 

الاحتلال يناور بلغة الاتفاق وحماس تصر على إنهاء الحرب

المصادر نفسها أشارت إلى أن إسرائيل تدرس تعديل صياغة الاتفاق دون تقديم تعهد واضح بإنهاء الحرب في غزة، وهو ما ترفضه حماس التي تطالب بضمانات دولية مكتوبة تشمل انسحابًا كاملًا من قطاع غزة ووقفًا دائمًا لإطلاق النار.

 

ضغوط دولية وأزمة إنسانية تتفاقم في غزة

يتزامن هذا التقدم الحذر مع تصاعد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال في ظل استمرار المجازر بحق المدنيين، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يديعوت احرونوت صفقة الأسرى غزة إسرائيل حركة حماس الولايات المتحدة

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم لـ 98

ترامب: سأكون حازمًا مع نتنياهو بشأن إنهاء الحرب على غزة

ترامب: أتوقع التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في غزة الأسبوع المقبل
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل لـ الأرصاد من أمطار رعدية غزيرة على هذه المحافظات

تعرف علي الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

إعفاء رئيس حى دار السلام من منصبه لهذا السبب

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

تحقيقات النيابة: سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس تحت تأثير المخدرات

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام تاسوعاء وعاشوراء يومي الجمعة والسبت

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

المزيد
الجريدة الرسمية