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لحظة وصول الطب الشرعي لمناظرة جثمان الفنان أحمد عامر (صور)

لحظة وصول طبيبة الطب
لحظة وصول طبيبة الطب الشرعي لمناظرة جثمان الفنان احمد عامر

في تطور مفاجئ ومثير شهدته مدينة سمنود بمحافظة الغربية، وصلت طبيبة تابعة لمصلحة الطب الشرعي إلى مسجد الحريري ظهر اليوم، لمناظرة جثمان الفنان الشعبي الراحل أحمد عامر، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور مكثف من الأهالي.

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وجاءت هذه الخطوة بناءً على تعليمات النيابة العامة، بعد تداول معلومات بين المشيعين حول وجود آثار "حقنة" في ذراع الراحل، أحمد عامر ما أثار الشكوك ودفع البعض للمطالبة بالتحقيق والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وقامت الطبيبة بمناظرة الجثمان داخل المسجد، في حضور عدد من أفراد أسرته ومسئولين أمنيين، بهدف إعداد تقرير مبدئي يحدد ما إذا كانت هناك مؤشرات على وجود تدخل جنائي من عدمه.

وكان المطرب أحمد عامر قد تُوفي صباح اليوم إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء عودته من عمله بمدينة المنصورة، وفق ما تم الإعلان عنه في البداية، قبل أن تتسبب ملاحظات حول جثمانه في تعطيل مراسم تشييعه.

ويُعد أحمد عامر من أبرز فناني الغناء الشعبي في مصر، وله حضور واسع في المناسبات والحفلات، ويُعرف بعلاقاته الطيبة داخل الوسط الفني والشعبي.

ولا تزال الجهات المختصة تُجري تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الوفاة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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