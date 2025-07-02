رفض خروج النعش من المسجد، قرار مفاجئ يعطل تشييع جثمان المطرب أحمد عامر (فيديو)

شهدت مراسم تشييع جثمان الفنان الشعبي الراحل أحمد عامر، والتي أُقيمت اليوم داخل مسجد الحريري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية حالة من الجدل والتوتر بعدما رفضت بعض الجهات المختصة خروج الجثمان لدفنه قبل إعادة توقيع الكشف الطبي عليه.

القرار جاء بشكل مفاجئ أثناء الاستعداد لنقل الجثمان من المسجد إلى مقابر الأسرة، حيث تم استدعاء طبيب شرعي لإعادة توقيع الكشف على الجثمان داخل المسجد، للتأكد من سبب الوفاة وتوثيق التقرير الطبي بشكل رسمي.

يُذكر أن الفنان أحمد عامر وافته المنية صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء عودته من عمله بمدينة المنصورة، وأثار خبر وفاته صدمة كبيرة في الأوساط الفنية والشعبية، نظرًا لما يتمتع به من جماهيرية واسعة في مجال الغناء الشعبي.

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