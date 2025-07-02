الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

مسئولو الحي: عقار روض الفرج المنهار قديم وصادر له قرار إزالة

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية لأقوال مسئولي حي روض الفرج في انهيار عقار مكون من 4 طوابق سقطت منه أجزاء، وأكدوا أن العقار قديم ومتهالك وصادر له قرار إزالة وإخلاء من السكان ونفذ قرار الإخلاء لحين إزالته.

انهيار جزئي لعقار في روض الفرج  

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

بالفحص تبين سقوط أجزاء من واجهة العقار المكون من 4 طوابق وتم إجلاء السكان.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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