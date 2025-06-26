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حوادث

تحقيقات النيابة: أعمال إصلاح وراء انهيار سلم عقار في المطرية

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة المطرية ملابسات تعرض عقار لانهيار جزئي بدائرة القسم، حيث أدت أعمال إصلاح وإنشاءات إلي سقوط جزئي لسلم العقار دون أية إصابات.


كانت النيابة أرسلت للحي للاستعلام عن العقار لبيان تاريخه وهل صدرت قرارات بشأنه، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية للمعاينة والفحص وفحص العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.


وبالفحص تبين سقوط سلم العقار وتم إخلاء السكان دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية وانتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بونش وسيارتات الإسعاف وتجري الآن عملية رفع الهدم وفرضت القوات كردون أمني حول المنطقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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