الجنايات تسدل الستار على محاكمة المتهمين في انهيار عقار أرض الجولف.. الحبس سنة لـ 4 متهمين.. البيت صدر له قرار ترميم والمالك قام بهدم عمود.. والحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على محكمة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار أرض الجولف، والذي أوقع 4 أشخاص أسفل أنقاضه، وقضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن سنة.

بدأت تفاصيل القضية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار مبنى بمنطقة أرض الجولف بالنزهة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم الدفع بأوناش ومعدات إنقاذ، ودفعت قوات الإنقاذ البرى بالقاهرة بمعدات ضخمة لرفع أنقاض المبنى المنهار بمنطقة النزهة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت وعاينت العقار وأجرت تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص أسفل أنقاض العقار عقب سقوطه.

أقوال الناجين من انهيار عقار أرض الجولف

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الناجين من انهيار عقار أرض الجولف، وقالوا: إن السبب هي عيادة يقوم مالك العقار بتشييدها أسفل العقار، حيث كانوا يسمعون أصوات أعمال هدم.

وأضاف الناجون أن مالك العقار هدم عمودا أسفل العقار، وهو ما تسبب في سقوط البيت، مشيرين إلى أنهم طلبوا أكثر من مرة منه الكف عن تلك الأعمال، خاصة أن العقار صادر له قرار إخلاء سابقا.

وتبين أن العقار تم إنشاؤه في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وصدر له قرار إخلاء نظرا لحاجته ترميم لقدم أساسه، فغادرته بعض الأسر وظلت أسر أخرى تعيش فيه.

وأشارت التحقيقات إلى أن العقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق ويوجد بالطابق الأرضي صيدلية ومحل.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار المكون من 4 طوابق انهار بالكامل، حيث وقع الهدم على سيارات متوقفة في الشارع، مما أسفر عن تحطمها بالكامل.

التحقيقات: أعمال هدم وتعديلات السبب

وألقت الأجهزة الأمنية بعد إصدار إذن من النيابة العامة القبض على المتهمين المتسببين في الحادث، وهم 4 أشخاص حيث تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامات ووجهت إلى طارق س.، وإسلام ط.، وأحمد ب.، ومحمود ع.، لأنهم في 3 سبتمبر الماضي بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أتلفوا مالًا ثابتًا وهو العقار رقم 30 شارع محمد عبد الهادي دائرة قسم مدينة نصر والمملوك لآخرين.

وكان ذلك عمدًا بأن أجروا أعمال هدم وتعديلات بجدران وأساسات العين بالطابق الأول من ذات العقار فترتب على ذلك انهيار العقار بأكمله فجعلوه غير صالح للاستعمال، وتسبب ذلك في وفاة المجني عليهم كل من إيفيت ن.، ومريم د.، وجيهان ر.، ومحمد ع.، وإصابة المجني عليهما إيمان م.، وشيرين ي.، على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تسببوا بغير قصد أو تعمد في قتل المجني عليهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم اتباعهم اللوائح والقوانين بأن أقاموا أعمال هدم وتعديل بالطابق الأول فوق الأرضي بالعقار محل الوصف السابق دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا، فنتج عن ذلك سقوط البناء بأكمله محدثين وفاة وإصابة قاطنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تسبب المتهمون بإهمالهم وعدم احترازهم وتلاعبهم باللوائح والقوانين في إتلاف السيارات أرقام (م ط ر 1518)، (وص أ 463)، (س ق ب 731)، (أ ق م 2426)، (ق ل ق 285) على النحو المبين بالتحقيقات.

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