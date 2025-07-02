الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار روض الفرج المنهار وإخلاء منزلين مجاورين

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

انتقل فريق من  نيابة شمال القاهرة الكلية لمعاينة عقار مكون من 4 طوابق سقطت منه أجزاء، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لكشف الأسباب واستدعاء مسئولي الحي لسؤالهم حول تاريخ العقار وهل صادر له ثمة قرارات إزالة أو ترميم وأمرت بإخلاءه وإخلاء عقارين مجاورين له لحين انتهاء أعمال اللجنة الهندسية.

انهيار جزئي لعقار في روض الفرج  

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط أجزاء من واجهة العقار المكون من 4 طوابق وتم إجلاء السكان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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