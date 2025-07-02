الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مناقشة تعزيز مرونة المؤسسات فى مواجهة تهديدات الأمن السيبراني في منتدى SHIFT

فعاليات المنتدى،
فعاليات المنتدى، فيتو

 شهدت القاهرة ختام  فعاليات منتدى SHIFT العالمي، والذي أقيم بحضور أكثر من 300 من قادة التكنولوجيا وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات وخبراء الأمن السيبراني من القطاعين العام والخاص، وذلك لتحقيق هدف مشترك وهو تعزيز مرونة المؤسسات في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

جلسات نقاشية مستقبلية 

شهدت أجندة المنتدى جلسات نقاشية مستقبلية، حوارات فكرية ونقاشات مفتوحة مع نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين، حيث يأتي منتدى SHIFT القاهرة ضمن الجولة العالمية التي تنظمها كومفولت، وتم تصميمه لتزويد المؤسسات بالمعرفة والأطر والتقنيات اللازمة لتقليل المخاطر وتعزيز استمرارية العمليات. 

تناولت الجلسات عددا من الموضوعات التي تحتل الاولوية في الواقع مثل التصدي ضد برامج الفدية، حماية البيانات في بيئات الحوسبة متعددة السحب، اكتشاف التهديدات المعتمد على الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات مواءمة الجاهزية السيبرانية مع أهداف النمو المؤسسي.

ومع استمرار هجمات الفدية وسرقة البيانات في تعطيل العمليات على مستوى العالم قام المنتدى بتسليط الضوء على الحاجة الملحة لاستراتيجيات تعاف أسرع وأتمتة أكثر ذكاء وتكامل أوثق بين وظائف تكنولوجيا المعلومات والأمن والامتثال. 

ابتكارات النسخ الاحتياطي الذكي 

خبراء يحذرون من استغلال المجرمين السيبرانيين لترند شيكولاتة دبي في خداع المستهلكين

تقرير حديث: 115% ارتفاعا في التهديدات السيبرانية المنتحلة لهوية ChatGPT

وتم استعراض  أحدث ابتكارات  النسخ الاحتياطي الذكي، الاستجابة للتهديدات والتعافي السيبراني، ما أتاح للحاضرين فرصة استكشاف حلول موحدة لا تقتصر على حماية الأصول الحيوية فحسب، بل تساعد أيضا المؤسسات على تحديث استراتيجياتها الخاصة بالمرونة في عالم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجابت جولة SHIFT من كومفولت مدنا كبرى مثل لندن، الرياض، سنغافورة، وجوهانسبرج، ونجحت في جذب آلاف المتخصصين في الأسواق العالمية الرئيسية ومع انضمام القاهرة إلى هذه السلسلة الدولية، يجدد المنتدى تأكيد الالتزام  بدفع مسيرة المرونة السيبرانية من خلال تبادل الخبرات، والتعاون بين الأسواق، والابتكار العملي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

SHIFT منتدى SHIFT فعاليات منتدى SHIFT الأمن السيبراني تكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

نصائح خبراء أمن المعلومات للحماية من التهديدات السيبرانية المحمولة

طالب بجامعة الجلالة يشارك في مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني

هل تمتلك مصر القدرة على حماية بياناتها من الهجمات السيبرانية؟ خبير يوضح

خبير يوضح كيف تستعد مصر لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة

الأكثر قراءة

البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

النواب يوافق على تشكيل لجان فحص الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم

السكني 7 سنوات وغير السكني 5، النواب يقر مدة تحرير عقود الإيجار القديم

الأرصاد: ظهور سحب متوسطة وتوقعات بسقوط الأمطار على هذه المناطق بعد قليل

بالأسماء، مصرع وإصابة 10 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-7-2025 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 2-7-2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته بالهروب من ضغوط الحياة

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا نوح، 950 سنة في الدعوة إلى الله

ما معنى كتاب مرقوم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية