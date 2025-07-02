مناقشة تعزيز مرونة المؤسسات فى مواجهة تهديدات الأمن السيبراني في منتدى SHIFT

شهدت القاهرة ختام فعاليات منتدى SHIFT العالمي، والذي أقيم بحضور أكثر من 300 من قادة التكنولوجيا وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات وخبراء الأمن السيبراني من القطاعين العام والخاص، وذلك لتحقيق هدف مشترك وهو تعزيز مرونة المؤسسات في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

جلسات نقاشية مستقبلية

شهدت أجندة المنتدى جلسات نقاشية مستقبلية، حوارات فكرية ونقاشات مفتوحة مع نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين، حيث يأتي منتدى SHIFT القاهرة ضمن الجولة العالمية التي تنظمها كومفولت، وتم تصميمه لتزويد المؤسسات بالمعرفة والأطر والتقنيات اللازمة لتقليل المخاطر وتعزيز استمرارية العمليات.

تناولت الجلسات عددا من الموضوعات التي تحتل الاولوية في الواقع مثل التصدي ضد برامج الفدية، حماية البيانات في بيئات الحوسبة متعددة السحب، اكتشاف التهديدات المعتمد على الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات مواءمة الجاهزية السيبرانية مع أهداف النمو المؤسسي.

ومع استمرار هجمات الفدية وسرقة البيانات في تعطيل العمليات على مستوى العالم قام المنتدى بتسليط الضوء على الحاجة الملحة لاستراتيجيات تعاف أسرع وأتمتة أكثر ذكاء وتكامل أوثق بين وظائف تكنولوجيا المعلومات والأمن والامتثال.

ابتكارات النسخ الاحتياطي الذكي

وتم استعراض أحدث ابتكارات النسخ الاحتياطي الذكي، الاستجابة للتهديدات والتعافي السيبراني، ما أتاح للحاضرين فرصة استكشاف حلول موحدة لا تقتصر على حماية الأصول الحيوية فحسب، بل تساعد أيضا المؤسسات على تحديث استراتيجياتها الخاصة بالمرونة في عالم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجابت جولة SHIFT من كومفولت مدنا كبرى مثل لندن، الرياض، سنغافورة، وجوهانسبرج، ونجحت في جذب آلاف المتخصصين في الأسواق العالمية الرئيسية ومع انضمام القاهرة إلى هذه السلسلة الدولية، يجدد المنتدى تأكيد الالتزام بدفع مسيرة المرونة السيبرانية من خلال تبادل الخبرات، والتعاون بين الأسواق، والابتكار العملي.

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