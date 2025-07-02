توقع حدوث عواصف وأعاصير وسيول أعنف، خبير يكشف سر هطول الأمطار في يوليو

سر سقوط الأمطار في غير موعدها، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن سر هطول الأمطار في شهر يوليو في مصر، يعود إلى تداعيات تغير المناخ هي الظواهر المتطرفة، مؤكدًا أن ذلك يعنى حدوث عواصف وأعاصير وسيول مطرية في غير موعدها أو تكون أعنف من المعتادة.

عواصف وأعاصير وسيول مطرية في غير موعدها

وأشار الدكتور نادر نور الدين إلى إزاحة الأمطار شمالًا، فهذا وقت هطول المطر في شرق السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا واليمن وباقي دول منابع النيل وشرق أفريقيا، وحدثت إزاحة لهذه الأمطار عن مكانها الطبيعي لشرق أفريقيا وجنوب الخليج في اليمن، وتتحرك شمالًا إلىي مصر والسعودية وباقي دول الخليج.

التغير المناخي وحدوث أمطار في غير موعدها، فيتو



وقال الدكتور نادر نور الدين عن سر هطول الأمطار حاليًا في مصر: "تفسير أمطار يولية، من تداعيات تغير المناخ هو الظواهر المتطرفة وإزاحة للأمطار شمالًا".

وأكد أن "الظواهر المتطرفة تعني حدوث عواصف وأعاصير وسيول مطرية في غير موعدها أو تكون أعنف من المعتادة".



وأوضح الدكتور نادر نور الدين أن "إزاحة الأمطار شمالًا تعني على سبيل المثال، أن هذا وقت الهطول المطري في شرق السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا واليمن وباقي دول منابع النيل وشرق أفريقيا".

حدوث إزاحة الأمطار في غير مكانها الطبيعي

وأضاف الدكتور نادر نور الدين أن "تغير المناخ يتسبب في حدوث إزاحة لهذه الأمطار عن مكانها الطبيعي في هذه الأماكن في شرق أفريقيا وجنوب الخليج في اليمن، وتتحرك شمالًا إلى مصر والسعودية وباقي دول الخليج".

إزاحة الأمطار للمناطق الشمالية، فيتو



وقال الدكتور نادر نور الدين: "وقد حدث في العام الماضي وسقطت الأمطار في أسوان في يونيه، وحدثت إزاحة شمالا في العام قبل الماضي وتحركت الأمطار من إثيوبيا وإريتريا واليمن وغطت شمال السعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين".

وأشار الدكتور نادر نور الدين إلى أننا "نعيش تداعيات تغيرات المناخ في بلاد الأمطار الشتوية مثل مصر ودول الخليج، ومنها سقوط الامطار صيفا بسبب تحرك حزام أمطار إثيوبيا وأرتريا واليمن إلي الشمال".

وعما إذا كانت الحروب التي نعيشها الآن قد تسببت في هذا التغير، قال الدكتور نادر نور الدين: "ممكن طبعا لأنها تنتج كميات هائلة من الغازات الكربونية المتسببة في تغير المناخ والاحتباس الحراري".



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