الأربعاء 02 يوليو 2025
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محافظات

سقوط أشجار وأعمدة إنارة ونفوق حيوانات، خسائر الأمطار بقرى الدقهلية

سقوط عمود إنارة في
سقوط عمود إنارة في الدقهلية، فيتو

سقطت أعمدة إنارة وأشجار على طريق طريق الدبونية ميت ناجي  وطرق كوم النور التابعين لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة أمطار غزيرة ضربت أرجاء قرى مركز ميت غمر والسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

كما تسببت الأمطار في نفوق حمار وجاموسة على طريق تفهنا الاشراف الدبونية رسبب سقوط أسلاك الكهرباء تزامنًا مع هطول الأمطار ونتج عن موجة الطقس السيئ انقطاع الكهرباء في معظم القرى. 

حيث ضربت موجة أمطار غزيرة أرجاء قرى محافظة الدقهلية، مما تسبب في غرق الشوارع بالمياه.

ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ للتعامل بشفط المياه من الشوارع، ويتابع اللواء طارق مرزوق على مدار الساعة الأحوال بالشوارع من خلال الشبكة الوطنية للأزمات بديوان عام المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن بالتعامل العاجل مع مياه الأمطار.

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

 

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء ويسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر في الطقس من أجل التنبؤ به وهي الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية: إن الضغط الجوي يؤثر في حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة في الرطوبة والطقس.

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