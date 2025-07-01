التنظيم والإدارة يصدر قرارا جديدا بشأن ترقية الموظفين

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 143 تابع (أ)، الصادر في أول يولية 2025، قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

ونصت المادة الأولى لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

وجاء في القرار "يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2025، مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقا للجدول، وذلك اعتبارا من 1-7-2025، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2-11-2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقا للجداول".

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