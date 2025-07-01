الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

التنظيم والإدارة يصدر قرارا جديدا بشأن ترقية الموظفين

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 143 تابع (أ)، الصادر في أول يولية 2025، قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

ونصت المادة الأولى لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.


وجاء في القرار "يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2025، مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقا للجدول، وذلك اعتبارا من 1-7-2025، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2-11-2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقا للجداول".

 

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف هندسية بالهيئة العامة للنقل النهري.. والجهاز يقدم نصائح للمتقدمين

التنظيم والإدارة يعلن عن حاجة "النقل النهري" لوظائف جديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ترقية الموظف ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف هندسية بالهيئة العامة للنقل النهري.. والجهاز يقدم نصائح للمتقدمين

التنظيم والإدارة يعلن عن حاجة "النقل النهري" لوظائف جديدة

رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 1 يوليو

رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير الشباب والرياضة لبحث تعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

قانون الإيجار القديم، صدام بين النواب ووزيرة التنمية المحلية بسبب الأراضي البديلة

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

رئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنا

الأمن يكشف حقيقة فيديو تصوير السيدات داخل جيم بمدينة نصر

مجلس النواب يقرر تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم للغد

نواب يعترضون على بيانات الحكومة بشأن الإيجار القديم، ورئيس البرلمان يرد: "ده اللي عندهم"

زغلول صيام يكتب: الكرة المصرية ضجيج بلا طحين.. الأندية تتلاعب في عقود اللاعبين والمدربين.. والهلال يكتسح السيتي.. وإحنا عايشين على الماضي!!

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

5280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

توقيت ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

المزيد
الجريدة الرسمية