الأعلى للجامعات يكشف حقيقة إلغاء نظام الانتساب في تنسيق 2025

تنسيق الجامعات 2025.. كشف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، حقيقة ما تم تداوله بشأن إلغاء نظام الانتساب الموجه من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية المصرية في العام الدراسي القادم 2025/ 2026.

وقال رفعت في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، يتعلق بإلغاء نظام الانتساب الموجه، وأن ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة.

إلغاء نظام الانتساب الموجه من الجامعات المصرية

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا أنباء تفيد بإلغاء نظام الانتساب بالجامعات المصرية، اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/ 2026، والاكتفاء بنظام الانتظام فقط.

وكانت مصادر من وزارة التعليم العالي، قد أكدت أن هناك خطة معدة منذ عدة سنوات تهدف لإلغاء نظام الانتساب بالجامعات، بعد ثبوت عدم جدواه، وأن الخطة بدأت بتقليص الأعداد المقبولة بهذا النظام خلال السنوات الماضية في التنسيق.

وأوضحت المصادر أنه تم خفض أعداد الطلاب الملتحقين بنظام الانتساب من 30% إلى 20% كمرحلة أولى، ثم تم تخفيضها إلى 10% العام الماضي، على أن يتم الإلغاء بشكل تام في العام الدراسي القادم.

ومن المعروف أن نظام الانتساب الموجه بالجامعات، كان يتم في الكليات النظرية فقط، الآداب، والحقوق، والتجارة، والتربية.

موعد انطلاق تنسيق القبول بالجامعات 2025

ومن المنتظر أن يبدأ تنسيق الجامعات 2025 خلال أيام، عقب انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ وزارة التعليم العالي في الإعلان عن فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات، في الكلية التي تشترط أدائها للقبول، وهي كليات: التربية الفنية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وعلوم الرياضة، والتربية الموسيقية.

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