الذهب عند مفترق طرق في 2025.. التوترات الجيوسياسية والاقتصادية تحول المعدن الأصفر إلى "درع" المستثمرين.. وصراع التوقعات بين المؤسسات العالمية يتصدر المشهد

شهد الذهب تقلبات حادة في النصف الأول من 2025، حيث ارتفع بنسبة 29% منذ بداية العام، ولامس 3500 دولار للأونصة في أبريل، ثم تراجع إلى 3250 دولارا بحلول يونيو، وهذا نتيجة عدة عوامل محورية، تشمل مشتريات البنوك المركزية، سياسات الفيدرالي الأمريكي، التوترات الجيوسياسية، وقوة الدولار.

توقعات أسعار الذهب في 2025

وتتباين توقعات أسعار الذهب مع نهاية 2025، حيث يتراوح متوسطها ما بين 3100 و4000 دولار، مع تركيز المؤسسات الكبرى على سيناريوهات الطلب المؤسسي ومخاطر الركود.

أسعار الذهب، فيتو

أداء الذهب في النصف الأول من 2025

بدأ عام 2025 أسعار الذهب بشكل قوي مدعوم بالسياسة النقدية، حيث بلغ وقتها نحو 3000 دولار/أونصة، مدعوما بتوقعات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، ومن ثم قفز إلى 3500 دولار في أبريل، مسجلًا أعلى مستوى تاريخي، بفضل مشتريات قياسية من البنوك المركزية، بلغت نحو 710 أطنان ربع سنوية، خاصة من الصين والهند وتركيا، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

تراجع أسعار الذهب في يونيو

وهبط السعر إلى 3250 دولارا بنهاية يونيو، متأثرا بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي خفف حدة التوترات، بالإضافة إلى توقف الصين عن شراء الذهب لاحتياطياتها بعد 18 شهرا من الشراء المستمر، ناهيك عن تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة في يونيو، ما عزز الدولار وضغط على الذهب.

العوامل المحورية المؤثرة في مسار الذهب

هناك العديد العوامل التي تؤثر بشكل أساسي في مسار الذهب، والتي يأتي من أبرزها سياسات البنوك المركزية، وهذا لأن أي تأجيل لخفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، والمتوقع حاليا مرتين فقط في 2025، يدعم الدولار ويضعف الذهب، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية العالمية للذهب التي تمثل دعامة قوية لمسارات المعدن الأصفر.

ومن بين العوامل المؤثرة أيضا، البيئة الجيوسياسية والاقتصادية، وهذا لأن التوترات التجارية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على السيارات، تدفع المستثمرين للذهب كملاذ آمن، بجانب مخاطر الركود في الولايات المتحدة، التي قد ترفع الطلب على صناديق الذهب المتداولة (ETFs).

كما تأتي من بين العوامل أيضا، العرض والطلب، وهذا لأن ضعف الدولار وانخفاضه بنسبة 9% في 2025 جعل الذهب أكثر جذبا للمستثمرين غير الأمريكيين، بجانب تراجع الطلب الصيني التعويضي بشراء البنوك المركزية الأخرى مثل الهند التي أضافت 54 طنا في 2025.

توقعات المؤسسات المالية لأسعار الذهب في 2025

اختلفت توقعات المؤسسات المالية لأسعار الذهب في 2025، وفقا للمؤشرات الخاصة بالأسواق ناهيك عن استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث رفع بنك جولدمان ساكس، توقعاته من 3300 إلى 3700 دولار، مدفوعة بطلب البنوك المركزية ومخاطر الركود، أما ماكواري تتوقع وصول الذهب إلى 3500 دولار في الربع الثالث، بدعم من العجز التجاري الأمريكي، وفي حالة الصعود القوي قد يلامس الذهب 4000 دولار إذا تصاعدت الحروب التجارية أو الجيوسياسية.

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