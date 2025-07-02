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محافظات

في إطار مشروع "معا لتنمية الشباب"، 7 دورات تدريبية لدعم رائدات الأعمال بدمياط

صاحبات المشروعات
"صاحبات المشروعات الصغيرة، فيتو

بهدف دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا، تم تنفيذ 7 دورات تدريبية متخصصة ضمن برنامج "صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما"، وذلك في إطار مشروع "معا لتنمية الشباب في دمياط"، الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة بدمياط.

151 سيدة تستفيد من التدريب عبر 7 جمعيات أهلية

شارك في هذه الدورات 151 سيدة من مختلف مراكز المحافظة، تم تدريبهن بالتعاون مع 7 جمعيات أهلية فاعلة، حيث شملت البرامج التدريبية موضوعات تتعلق بـتنمية المشروعات الصغيرة، وتطوير المهارات الإدارية والتسويقية، وإدارة الموارد، وذلك بهدف تعزيز قدرات السيدات على إدارة مشروعاتهن بشكل فعال.

 

دورات تدريبية متخصصة ضمن برنامج
دورات تدريبية متخصصة ضمن برنامج "صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما"، فيتو

بريهان توفيق: نؤمن بقدرة المرأة الدمياطية على قيادة التغيير

من جانبها، أكدت بريهان توفيق، مسؤول برامج منظمة العمل الدولية بمصر، أن البرنامج يستهدف تمكين السيدات من امتلاك أدوات النجاح في سوق العمل.
وقالت: “نؤمن أن المرأة في دمياط تمتلك مقومات قوية لقيادة التغيير المجتمعي والاقتصادي، وهذه الدورات تأتي لتزويدهن بالمعرفة والمهارات التي تعزز فرصهن في تحقيق مشاريع ناجحة ومستدامة، مما ينعكس إيجابا على أسرهن ومجتمعهن المحلي”.

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق أثر إيجابي مباشر على حياة المشاركات، وتمكينهن من مواجهة التحديات الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز الاستقلال المالي لهن، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي لمحافظة دمياط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ويعد هذا التدريب خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة في التنمية المجتمعية، وخلق فرص حقيقية لتحسين مستوى معيشتهن من خلال مشروعات صغيرة مستدامة.

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المجلس القومي للمرأة المشروعات الصغيرة و تنمية المشروعات الصغيرة منظمة العمل الدولية

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