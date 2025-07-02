بعد حادث الطريق الإقليمي، عكاشة يهاجم منال عوض: وزارة التنمية المحلية لا وجود لها

هاجم الإعلامي توفيق عكاشة، وزيرة التنمية المحلية منال عوض، وذلك بعد حادث الطريق الإقليمي، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية لا وجود لها الآن في المحافظات.

وزارة التنمية المحلية لا وجود لها

وتساءل توفيق عكاشة عن سر تولي الدكتورة منال عوض لوزارة التنمية المحلية، قائلًا: "على أي أساس جاءت منال عوض وزيرة؟!"، كما تساءل عكاشة عن تاريخ الدكتورة منال عوض السياسي والإداري لتولي المنصب.

وهاجم توفيق عكاشة، في تغريدة عبر منصة أكس، وزيرة التنمية المحلية منال عوض، فقال: "علمت منذ لحظة أن وزير التنمية المحلية هي سيدة اسمها منال عوض، ولكن لا أعلم منذ متى وهي وزيرة هذه الوزارة، ولكني أعلم أن وزارة التنمية المحلية لا وجود لها الآن".

وتابع توفيق عكاشة هجومه فقال: "الحقيقة أنا لا أعرف على أي أساس جاءت منال عوض وزيرة ما هو تاريخها السياسي أو الإداري أو كربة منزل حتى"!!.

منال عوض طبيبة بيطرية تولت وزارة التنمية المحلية

ورد بعض النشطاء قائلين: إن "منال عوض هي وزيرة التنمية المحلية في مصر، عُينت في يوليو 2024. حاصلة على بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في العلوم البيطرية، وكانت محافظة دمياط من 2018 إلى 2024 ونائبة محافظ الجيزة من 2015 إلى 2018. تشرف على مشاريع تنموية مثل برنامج تنمية صعيد مصر باستثمارات 32 مليار جنيه، وتشارك في مبادرات دولية للتنمية الحضرية المستدامة".

وزيرة التنمية المحلية منال عوض، فيتو



وتابعوا: "كونها أول امرأة في مناصب قيادية يعتبر رمزيًا، لكن البعض يتساءل عن صلاحية خلفيتها البيطرية للمنصب. لا توجد جدالات واسعة حول تعيينها، لكن هناك حاجة لمزيد من الشفافية حول إنجازاتها".

وهنا تساءل توفيق عكاشة: "وماذا فعلت في دمياط؟!.. ولا شيء".

نشأت الديهي يهاجم منال عوض بسبب حادث الطريق الإقليمي

الجدير بالذكر أن الإعلامي نشأت الديهي، قد هاجم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بعد ظهورها مرتدية اللون الأخضر خلال جلسة مجلس النواب، التي عقدت عقب الحادث المأساوي على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن مصرع 18 فتاة وسائق السيارة الميكروباص.

منال عوض بمجلس الشعب بعد حادث الطريق الإقليمي، فيتو



وهاجم الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، فقال: "إن جلسة مجلس النواب اتسمت بجو من الحزن والأسى، حيث وقف المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، دقيقة حداد على أرواح الضحايا، كما ألقى المستشار محمود فوزي كلمة مؤثرة تناول فيها أبعاد الحادث".

وأضاف: "الجو العام كان جنائزيًا.. فهل من المناسب أن تظهر وزيرة التنمية المحلية مرتدية اللون الأخضر؟! لكل مقام مقال، ولا يجوز ارتداء ألوان الفرح في المناسبات الحزينة، قد أكون مخطئًا، لكنني أتكلم من باب الشعور العام والتقدير للحدث الجلل".



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