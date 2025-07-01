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بيان عاجل لوزارة التنمية المحلية بشأن قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية

قانون الإيجار القديم، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم اليوم تسليم مجلس النواب، بيانًا تفصيليًا بقطع الأراضي المتاحة التي يصلح البناء عليها لإقامة مشروعات سكنية في مختلف المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن هناك أراضي مستردة في مختلف المحافظات وفقًا لتنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، كما أنه يوجد أراضٍ آخرى ولاية المحافظات، كما توجد أراضٍ ولاية الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها.

يأتي ذلك في إطار تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب حول مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدى توافر أراض بالمحافظات تصلح لإقامة سكن للمواطنين.

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الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مجلس النواب قانون الإيجار القديم

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