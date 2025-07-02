الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

تجديد حبس بلوجر الفيديوهات الخارجة في الزاوية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح  الزاوية الحمراء تجديد حبس بلوجر متهما بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم إنه لجأ إلى هذه الحيلة لتكوين متابعين بشكل سريع وبكثرة للاستفادة ماديا والتحصل على أرباح بالملايين مشيرا إلى أنه نجح في تكوين ثروة طائلة وضبط بحوزته عملات مصرية وأخرى أجنبية تم تحريزها والتحفظ عليها.

وأضاف المتهم إلى أنه في بداية مشواره لم يكن ينشر تلك الأشياء ولكنه لم يحقق شيئا فنصحه بعض أصدقائه إلى تحويل الصفحة والتحدث في أشياء مخجلة لاستقطاب المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة عالية وهو ما حدث بالفعل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة؛ بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – جهاز حاسب آلي– الأدوات المستخدمة في التصوير.

وبمواجهته أقر بنشاطه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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