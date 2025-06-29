التحفظ على هواتف بلوجر متهم بنشر الفسق والفجور وحجزه على ذمة التحريات

أمرت النيابة العامة بحجز بلوجر لاتهامه ببث مقاطع وفيديوهات تخدش الحياء العام وتحرض على الفسق والفجور 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية وتحفظت علي الفيديوهات الموجودة على هواتف المتهم تمهيدا لتفريغها ومواجهته بها.



البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية للإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية قيام بلوجر بنشر مقاطع وفيديوهات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على لقاءات وإيحاءات وعبارات خادشة للحياء العام، والتي من دورها تحرض على الفسق والفجور، بقصد تحقيق المشاهدات لكسب أرباح مالية.

وتحفظت قوات الشرطة علي هواتف محمول المتهم وكذلك اللاب توب الخاص به والذين يحتويان على دلائل نشاطه الإجرامي.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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