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حوادث

بلوجر متهم بنشر مقاطع خادشة للحياء يدلي باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزاوية الحمراء

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى بلوجر متهم بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزاوية الحمراء.

وقال المتهم إنه لجأ إلى هذه الحيلة لتكوين متابعين بشكل سريع وبكثرة للاستفادة ماديا والتحصل على أرباح بالملايين مشيرا إلى أنه نجح في تكوين ثروة طائلة وضبط بحوته عملاته مصرية وأخرى أجنبية تم تحريزها والتحفظ عليها.

وأضاف المتهم إلى أنه في بداية مشواره لم يكن ينشر تلك الأشياء ولكنه لم يحقق شيئا فنصحه بعض أصدقائه إلى تحويل الصفحة والتحدث في أشياء مخجلة لاستقطاب المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة عالية وهو ما حدث بالفعل.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة؛ بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي. 

وتمكنت قوات الشرطة من ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – جهاز حاسب آلي– الأدوات المستخدمة في التصوير.

وبمواجهته أقر بنشاطه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على  النيابة العامة.

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