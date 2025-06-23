الإثنين 23 يونيو 2025
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حوادث

التحريض علي الفسق وخدش الحياء، الاتهامات الموجهة لراقصة شهيرة بالهرم

القبض على راقصة
القبض على راقصة

وجهت نيابة الهرم عدد اتهامات لراقصة شهيرة أبرزها تصوير ونشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام، وإظهار أجزاء حساسة من جسدها بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ووجه لها تهمة التحريض علي الفسق وخدش الحياء.

 

إحالة الراقصة للمحاكمة بتهمة التحريض علي الفسق


وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بأنها تبث فيديوهات خادشة للحياء من أجل المشاهدات وتحقيق أرباح، قائلة: الكل بيعمل كده.

 

وقررت جهات التحقيق إحالة المتهم للمحاكمة تمهيدا محاكمتها في التهم المنسوبة إليها.

 

القبض علي الراقصة بتهمة خدش الحياء

 

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط راقصة، لتصويرها مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تصوير فتاة مقيمة بمحافظة القاهرة مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية.

 

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قسم شرطة الأهرام بالجيزة شرطة الأهرام بالجيزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب نيابة الهرم

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