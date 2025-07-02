بدء الجلسة العامة بالنواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون الايجار القديم.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما شهدت اعتراضات من الأعضاء بشأن مدة الـ ٧ سنوات كفترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية.

كما شهدت الجلسة انتقادات من النواب ورئيس المجلس الحكومة بسبب عدم تقدمها ببيانات واضحة عن المستأجربن والأراضي المتاحة لإنشاء مساكن بديلة بالمحافظات.

انتقادات حادة إلى الحكومة

حيث وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: الحكومة أتت إلى البرلمان، وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

وقف مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم لحين توفير البيانات المطلوبة

وقال رئيس النواب: الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، داعيا جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.

الحكومة تحيل قوانين للبرلمان بدون حوار مجتمعي لازم

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى، قائلا: سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة، دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.

وأنهى رئيس مجلس النواب كلمته، قائلا: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.

استمرار مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا الأربعاء

فيما قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استمرار مناقشات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في الجلسة العامة اليوم الأربعاء.

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