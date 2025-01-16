الفنانة طروب توجه رسالة إلى نرمين الفقي بعد غنائها أحد أشهر أعمالها

طروب، وجهت الفنانة طروب نجمة الستينيات، رسالة شكر وتقدير إلى الفنانة نرمين الفقي، بعدما غنت إحدى أشهر أغانيها "يا ست يا ختيارة".

تحية طروب لنرمين الفقي

وقالت المطربة والفنانة طروب خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم” المذاع على قناة “أون”: “أقدم تحية كبيرة للفنانة نرمين الفقي بعدما صرحت بأن أكثر أغنية تحبها بتاعتي ”يا ست يا ختيارة" وغنتها بشكل جميل، وهي إنسانة وفنانة بكل معنى الكلمة".

قصة أغنية شيناناي

وأوضحت: "شيناناي ناي" تعني الـ"شعنونة"، وكانت لي تجربة في الغناء بمزيج من العربية والتركية ونجحتُ وقدمتُ أغنية في بداية التجربة “عثمان أغا".

يذكر أن الفنانة طروب كانت من ألمع الأسماء في فترة الستينيات، وتعاملت خلال مشوارها مع ألمع الأسماء في مجال السينما والموسيقى.

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