الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نرمين الفقي بإطلالة رقيقة في أحدث ظهور لها رفقة صديقاتها

نرمين الفقي وصديقاتها،
نرمين الفقي وصديقاتها، فيتو

نشرت الفنانة نرمين الفقي عددًا من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهرت نرمين داخل المنزل رفقة عدد من صديقاتها من خارج الوسط الفني.

واعتادت نرمين أن تلتقي عددًا من الصديقات بين الحين والآخر لقضاء إجازتها وأوقات فراغها بعد الانتهاء من تصوير الاعمال الفنية التي تشارك بها.

 

نرمين الفقي

من جانب آخر تنتظر الفنانة نرمين الفقي، عرض مسلسلها الجديد "فوبيا"، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من تصويره مؤخرًا.

واعتبرت نرمين، شخصيتها داخل المسلسل، من أصعب أدوارها الفنية، والجمهور سوف يستشعر ذلك بمجرد مشاهدة العمل، موضحة أنها تؤدي دور سيدة تدخل في صراعات نفسية، بسبب ما عاشته في حياتها، ورأت أن "المسلسل بمثابة تجربة درامية صعبة وقوية، كونه تطلب جهودًا ضخمة في كل مراحل العمل، بداية من الكتابة والتصوير، كما أن الأحداث مليئة بالإثارة والتشويق".

 

وأشادت بفكرة المسلسلات القصيرة، والنجاح الذي تحققه هذه النوعية من الأعمال، إذ ارتبط بها الجمهور نظرًا للأحداث المكثفة والإيقاع السريع. 

 

ويشارك في بطولة مسلسل "فوبيا"، المكون من 15 حلقة، كلّ من سوسن بدر  ورانيا يوسف، والعمل تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نرمين الفقي الفنانة نرمين الفقي النجمة نرمين الفقي

مواد متعلقة

نادين خان تعتذر عن مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبدالرازق

29 أكتوبر، الحكم في الاستئناف المقدم من المتهم بانتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي

الأكثر قراءة

حسام المندوه يكشف عن تطورات جديدة في موقف الزمالك من الانسحاب وأزمة اللاعبين (فيديو)

إبلاغ بيراميدز بالاستعداد لخوض نهائي كأس السوبر حال انسحاب الزمالك

رئيس لجنة الحكام يفجر مفاجأة عن حكام نهائي كأس السوبر

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من السوبر المصري

إسقاط طائرة شحن على متنها طاقم روسي في السودان (فيديو)

تأكيدا لـ"فيتو".. الزمالك يعلن استمرار احتجاز لاعبيه بسبب مشادة مباراة بيراميدز

أنباء عن تعثر حل الأزمة، غياب دونجا وشلبي عن معسكر الزمالك يثير التساؤلات

عمرو أديب يهاجم حسين لبيب بعد التهديد بالانسحاب من السوبر المحلي

منوعات

المزيد

العثور على أصغر حفرية لبيضة ديناصور على الإطلاق بالصين

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالفواحش والآثام

المزيد
الجريدة الرسمية