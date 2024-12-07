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ثقافة وفنون

نرمين الفقي تخطف الأنظار في جلسة تصوير، ولم تحسم موقفها من دراما رمضان 2025

نرمين الفقي
نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" جلسة تصوير جديدة لها، خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانًا أزرق أنيقًا أظهر جمالها بشكل كبير، واصطحبت خلال جلسة التصوير كلبها المفضل.

موقف نرمين الفقي من مسلسلات رمضان 2025

من ناحية ثانية لم تحسم نرمين الفقى موقفها من دراما رمضان 2025 حتى الآن، حيث أكدت أنها  لم تتعاقد على أى عمل فنى جديد ستقدمه خلال السباق الرمضاني القادم.

وقدّمت نرمين الفقي في موسم دراما رمضان الماضي، مسلسل "محارب" الذي شاركت في بطولته إلى جانب: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

 

ودارت أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، حول الشاب محارب (حسن الرداد) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحى آخر حين تتوفى والدة محارب في حادث سيارة، ويجد نفسه متورطًا فى العديد من القضايا حتى يتنازل عن البلاغ الذي قدمته ضد الشاب الذي صدم والدته بالسيارة. 

أخر أعمال نرمين الفقي

كان آخر أعمال نرمين الفقي  مسرحية "ميوزيكال سكول" بطولة محمد هنيدي  ومحمد ثروت ونانسي صلاح ومحمود حافظ ويوسف وائل نور.

وتدور أحداث مسرحية “ميوزيكال سكول”، في إطار اجتماعي كوميدي، حول عودة الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، ثم يواجه العديد من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.

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