الرعاية الصحية تعلن موعد بدء تطبيق التأمين الشامل في مطروح

هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال اجتماعه الدوري رقم (87)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الحيوية، واستعرض تقارير الأداء، وأصدر عدة قرارات مهمة تدعم مسيرة التطوير والاستدامة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

السبكي: ثورة 30 يونيو البوابة الرئيسية لانطلاق الجمهورية الجديدة

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد السبكي أن ثورة 30 يونيو كانت البوابة الرئيسية لانطلاق الجمهورية الجديدة، ومهدت الطريق لكافة الإصلاحات الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في القطاعات الصحية والاقتصادية والخدمية.

ووجّه مجلس إدارة الهيئة بتشكيل فرق عمل استعدادًا لانطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم البدء بمحافظة مطروح في سبتمبر المقبل، مشددًا على الاستعداد الجيد والجاهزية التامة لمواكبة المسئوليات الرئاسية والوزارية والاستثمارية بالمحافظة.

ووافق المجلس على نقل تبعية قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام إلى الهيئة، ليصبح مركزًا رئيسيًا لخدمات الطوارئ بالمحافظة، وكذلك نقل مستشفى الصدر بمحافظة بورسعيد لإعدادها كمركز متكامل للرعايات المركزة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة نتائج مدارس ومعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بكافة محافظات التأمين الصحي الشامل.

وتابع مجلس إدارة الهيئة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات إنشاء المخازن الاستراتيجية والمقرات الإدارية للفروع، والمباني السكنية لمقدمي الخدمة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال واستلامها في مواعيدها المحددة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مجلس الإدارة بإعداد تصور شامل لتشكيل لجان مركزية وفرعية للأبحاث الطبية الإكلينيكية داخل منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، على أن يتم عرض المقترح في الاجتماع القادم تنفيذًا للقرار السابق للمجلس في هذا الشأن.



تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة يُعقد بشكل دوري شهريًا لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (87) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، كما شارك عبر الزووم الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية.

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