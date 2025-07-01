اكتشف نقص وزن الأنابيب، محافظ الدقهلية يتفقد مستودع البوتاجاز بجمصة (صور)

فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، مستودع بوتاجاز جمصة بمراجعة الأوزان، حيث تم معايرة بعض العينات العشوائية من الاسطوانات التجارية والمنزلية، وتبين وجود نقص في الوزن المقرر لها قانونا، وبالمراجعة تبين أن مصدر حصول مستودع بوتجاز جمصة على الاسطوانات المنزلية والتجارية من محطة تعبئة قلابشو.

حملات تفتيشية مستمرة ومفاجئة على محطات التعبئة بقلابشو

وعلى الفور، كلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بشن حملات تفتيشية مستمرة ومفاجئة على محطات التعبئة بقلابشو، وجميع محطات التعبئة وتشديد الرقابة عليها وعلى المستودعات، لضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، لردع أي محاولات للغش التجارية أو التلاعب.

مواجهة التلاعب والاستغلال والجشع

وأكد محافظ الدقهلية أن تلك الإجراءات التي قررها اليوم وخلال جولاته المستمرة، تأتي لمواجهة التلاعب والاستغلال والجشع من قبل القائمين على إدارة تلك المحطات لتحقيق مكاسب غير مشروعة من حصص الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية والحفاظ على موارد الدولة وتوجيهها في المسار الصحيح.

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