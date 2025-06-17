أكاديمية الفنون تعرض الفيلم المصرى الغنائى "انشودة الفؤاد" في هذا الموعد

تعرض أكاديمية الفنون أول فيلم مصرى غنائى “أنشودة الفؤاد” بالتعاون مع جمعية نقاد السينما، وذلك فى إطار التعاون بين اكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة مع القطاعات والهيئات الثقافية.

عرض فيلم أنشودة الفؤاد

وتستضيف قاعة ثروت عكاشة يوم الاحد القادم الموافق 22 يونيو امسية ثقافية تنظمها جميعة نقاد السينما لعرض اول انتاج مصرى للفيلم الغنائى

"انشودة الفؤاد" بطولة المطربة نادرة امين، الموسيقار زكريا احمد، والفنان القدير جورج ابيض.

وتقام الأمسية فى تمام الساعة السابعة مساء، ويعقب الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائى أمير أباظة ويشاركه كل من الدكتور وليد سيف والدكتور ايهاب صبرى.

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