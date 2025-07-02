الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

النيابة تأمر بسرعة ضبط عاطلين بتهمة قتل شاب في المطرية

متهمين، فيتو
متهمين، فيتو

أمرت نيابة المطرية بسرعة ضبط وإحضار عاطلين متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بأحد شوارع دائرة قسم شرطة المطرية، بسبب خلافات بينهم.


وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلافات بينهم، أقدم فيها الطرف الأول على طعن الآخر عدة طعنات فسقط غارقا في دمائه وفروا هاربين.


كانت تلقت مباحث  قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب متوفى بأحد الشوارع في منطقة المطرية وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب به طعنات وقد لقي مصرعه متأثرًا بجراحه.


تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث  بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية النيابة العامة

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