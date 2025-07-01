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حوادث

جنايات الأقصر تحيل أوراق متهم بقتل شقيقه إلى المفتي

هيئة المحكمة، فيتو
هيئة المحكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار مصطفى الجاحر، وعضوية المستشارين مصطفى لطيف، وعلي مصطفى صبره، وبحضور محمد جلال أبو سحلي وكيل النائب العام، وأمانة سر حسن الحبري ومحمد حفني محمد، وأحمد الطاهر، قرارها بإحالة المتهم «أ. س. س. أ.»،  إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه، لاتهامه بقتل شقيقه «م. س. س. أ.»، عمدًا مع سبق الإصرار.

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إحالة أوراق قاتل شقيقه إلى المفتي 

وترجع وقائع القضية إلى يوم 4 سبتمبر 2023، بدائرة مركز القرنة غرب محافظة الأقصر، عندما أقدم المتهم على قتل شقيقه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، وأعد لذلك سلاحًا أبيض "سكين"، وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات نافذة أدت إلى وفاته، بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية وتحقيقات النيابة.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم بعد ورود رأي فضيلة المفتي.

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