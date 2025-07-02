الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

استدعاء الشهود في العثور على جثة شاب بالمطرية

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب بالمطرية، فيتو

أمرت نيابة المطرية باستدعاء شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب بأحد شوارع دائرة قسم شرطة المطرية، لسماع أقوالهم.


تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب متوفى بأحد الشوارع في منطقة المطرية وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب به طعنات وقد لقي مصرعه متأثرًا بجراحه.

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية النيابة العامة

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