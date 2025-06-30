طالب باعتقال نتنياهو، معلومات عن السياسي المسلم زهران ممداني المرشح لمنصب عمدة نيويورك

زهران ممداني، أثيرت حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية خلال الأيام القليلة السابقة بعد فوز السياسي المسلم زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك.

ترامب يهاجم زهران ممداني

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشح الفائز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، بأنه "شيوعي بحت" و"يساري متطرف... معتوه"، في تصريحات بثتها قناة "فوكس نيوز" الأحد.

وأضاف ترامب أثناء ظهوره في برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" أن "الأمر سيء للغاية بالنسبة إلى نيويورك"، متوعدا بمنع المدينة من الحصول على أي دعم مالي فدرالي في حال انتصر ممداني ولم "يلتزم جادة الصواب"، حسب تعبيره.

وكرر البيت الأبيض تهديداته السابقة بتقليص التمويل للمدن التي يديرها الديمقراطيون إذا واجهوا سياساته، ومن بينها مدن الملاذ الآمن التي تحد من تعاونها مع سلطات الهجرة.

في المقابل، أكد زهران ممداني عبر البرامج الحوارية يوم الأحد أنه "سيحافظ بالتأكيد" على مكانة نيويورك كمدينة ملاذ آمن، موضحا: "حتى يتمكن سكان نيويورك من الخروج من الظل والدخول إلى الحياة الكاملة للمدينة التي ينتمون إليها".

ولدى سؤاله في برنامج "ميت ذا برس" حول ما إذا كان شيوعيا، رد ممداني قائلا: "كلا، أنا لست شيوعيا".

فوز زهران ممداني بالانتخابات التمهيدية

وأعلن ممداني (33 عاما) فوزه بالانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أقر منافسه أندرو كومو، الحاكم السابق لولاية نيويورك، بالهزيمة.

وكان لافتا فوز ممداني الكبير في مدينة يمثل اليهود الأمريكيون قطاعا كبيرا من سكانها، رغم جهره بمواقف مؤيدة لفلسطين ومنتقدة لإسرائيل.

وجاء هذا الفوز رغم جهود مجموعات ضغط بارزة مثل أيباك لضخ أموال للدعاية المناوئة له ووقوف كبرى صحف المدينة ضده والإصرار في كل مناظرة ومقابلة على أن يوضح موقفه تجاه إسرائيل.

معاداة المسلمين في الولايات المتحدة

وسجلت المنشورات الإلكترونية المعادية للمسلمين زيادة كبيرة بعد فوز السياسي المسلم زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، وفقا لما أعلنه حقوقيون اليوم الجمعة.

وشملت المنشورات تهديدات بالقتل وتعليقات تشبّه ترشيحه بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وأفادت "كير أكشن"، وهي ذراع الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، بتسجيل ما لا يقل عن 127 بلاغا عن منشورات تنطوي على كراهية وعنف موجهة إلى ممداني أو حملته في اليوم التالي لإغلاق صناديق الاقتراع.

وقالت "كير"، في بيان، إن هذا الرقم يمثل 5 أضعاف المعدل اليومي لمثل هذه البلاغات التي رُصدت في وقت سابق من هذا الشهر.

وبوجه عام، رصدت المنظمة نحو 6200 منشور على الإنترنت تتضمن شكلا من أشكال الإساءة أو العداء للإسلام في اليوم نفسه.

معلومات عن زهران ممداني

يصف ممداني نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، وُلد في كامبالا، أوغندا، وانتقل مع عائلته إلى نيويورك عندما كان في السابعة من عمره.

والتحق بمدرسة برونكس الثانوية للعلوم، ثم حصل لاحقًا على شهادة في الدراسات الأفريقية من كلية بودوين، إذ شارك في تأسيس فرع "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" داخل الحرم الجامعي.

قد يصبح السياسي التقدمي، الذي ينتمي إلى جيل الألفية، أول عمدة مسلم ومن أصول جنوب آسيوية في المدينة، ولم يتردد في إعلان جذوره وسط هذا التنوع السكاني.

فقد نشر أحد فيديوهات حملته بالكامل باللغة الأردية متضمنًا لقطات من أفلام بوليوودية، وفي فيديو آخر تحدث بالإسبانية.

وتعرّف ممداني على زوجته راما دواجي، وهي فنانة سورية تبلغ من العمر 27 عامًا تعيش في بروكلين، عبر تطبيق المواعدة "هينج- Hinge".

والدته ميرا ناير، مخرجة سينمائية مرموقة، ووالده الأكاديمي محمود ممداني الذي يُدرس في جامعة كولومبيا. وكلا والديه من خريجي جامعة هارفارد.

ويقدم ممداني نفسه كمرشح الشعب وسياسي جماهيري.

وذكرت مستندات في ملفه التعريفي بالجمعية التشريعية: "ومع تقلبات الحياة وتفرعاتها بين السينما والراب والكتابة، ظل العمل التنظيمي دائمًا هو ما يمنعه من الوقوع فريسة لليأس، ويدفعه بدلًا من ذلك إلى الفعل والمبادرة".

وقبل دخوله معترك السياسة، عمل مستشارًا في قطاع الإسكان، إذ ساعد مالكي المنازل من ذوي الدخل المحدود في منطقة كوينز على مواجهة خطر الإخلاء.

وجعل من عقيدته كمسلم جزءًا واضحًا من حملته الانتخابية، إذ اعتاد زيارة المساجد بانتظام، كما نشر مقطعًا دعائيًا باللغة الأردية يتناول أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في المدينة.

وقال في تجمع جماهيري الربيع الماضي: "ندرك أن الظهور علنًا كمسلمين يعني أيضًا التضحية بالأمان الذي نتمتع به ونحن في الخفاء".

قال ممداني إن الناخبين في المدينة الأمريكية الأعلى من حيث تكلفة المعيشة يريدون من الديمقراطيين أن يركزوا جهودهم على تحسين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.

وقال في تصريحات لبي بي سي: "هذه مدينة يعاني حوالي ربع سكانها من الفقر، وهناك نحو 500 ألف طفل ينامون جائعين كل ليلة. وفي نهاية المطاف، تبقى المدينة مهددةً بخسارة ما يجعلها متفردة ومميزة".

واقترح ما يلي:

خدمة مجانية للتنقل بالحافلات بين جميع أنحاء المدينة.

تجميد الإيجارات وتشديد المساءلة على المالكين المقصرين.

إنشاء سلسلة من متاجر البقالة المملوكة للمدينة تركز على توفير أسعار في متناول المستهلك.

رعاية شاملة ومجانية للأطفال من عمر ستة أسابيع حتى خمسة أعوام.

مضاعفة إنتاج المساكن مستقرة الإيجار والمبنية بأيدٍ نقابية - ثلاث مرات.

تشمل خطة ممداني أيضًا إعادة هيكلة مكتب العمدة لضمان محاسبة مالكي العقارات، إلى جانب توسيع نطاق الإسكان الدائم بتكلفة في متناول المستهلك.

وفي حملته الانتخابية، ربط ممداني الترويج لهذه السياسات ببعض الممارسات العملية التي انجذب إليها الكثيرون وانتشرت على نطاق واسع، من بينها أنه غطس في مياه المحيط الأطلسي في إشارة إلى مطلب تجميد الإيجارات.

كما تناول وجبة بوريتو كإفطار في أحد أيام رمضان على متن قطار الأنفاق ليسلط الضوء على غياب الأمن الغذائي. وقبل أيام من الانتخابات التمهيدية، سار على امتداد جزيرة مانهاتن، متوقفًا لالتقاط صور (سيلفي) أو شخصية مع الناخبين.

زهران ممداني وموقفه من فلسطين وإسرائيل

يتجاوز دعم ممداني القوي للفلسطينيين وانتقاده اللاذع لإسرائيل معظم المؤسسات الديمقراطية. فقد قدّم عضو المجلس التشريعي مشروع قانون لإنهاء الإعفاء الضريبي للجمعيات الخيرية في نيويورك المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما صرّح بأنه "يعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأنها دولة فصل عنصري، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يُعتقل". من جانبها، ترفض إسرائيل بشدة هذه الاتهامات بالإبادة الجماعية والفصل العنصري.

وتعرّض ممداني لضغوط إعلامية في أكثر من مناسبة خلال مقابلات صحفية ليكشف ما إذا كان يؤيد حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية. وفي تصريحات أدلى بها هذا الشهر، قال: "لا أرتاح لفكرة دعم أي دولة تُقيّم مواطنيها بناءً على الدين أو أي معيار تمييزي آخر. وأؤمن بأن المساواة، كما هي مكفولة في هذا البلد، يجب أن تكون مبدأً أساسيًا في كل دولة حول العالم.. هذه قناعتي".

وقال ممداني أيضًا إنه يعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة، موضحًا في مقابلة مع برنامج "ذا ليت شو" الاثنين الماضي: "كما هو حال جميع الدول، أؤمن بأن لها حق الوجود، وبأن عليها أيضًا مسؤولية احترام القانون الدولي".

وأضاف أنه لا مكان لمعاداة السامية في مدينة نيويورك، مشيرًا إلى أنه حال انتخابه، سيعمل على زيادة التمويل المخصص لمكافحة جرائم الكراهية.

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