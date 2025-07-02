جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني الموسم الجديد

الدوري الإسباني، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مواعيد مباريات الموسم الجديد 2025-2026 بعدما أجرى مساء الثلاثاء، مراسم قرعة المسابقة.

وينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم 17 أغسطس المقبل، على أن ينتهي يوم 24 مايو من عام 2026.

ويفتتح ريال مدريد مشواره بمواجهة أمام أوساوسونا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ويختتم مشواره بمواجهة قوية أمام أتلتيك بلباو، في الجولة الثامنة والثلاثين للمسابقة.

مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2025-2026



الدور الأول



الجولة الأولى: ريال مدريد ضد أوساسونا، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

2. ريال مدريد ضد ريال أوفيدو (خارج أرضه).

3. ريال مدريد ضد ريال مايوركا، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

4. ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، (خارج أرضه).

5. ريال مدريد ضد إسبانيول، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

6. ريال مدريد ضد ليفانتي، (خارج أرضه).

7. ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، (خارج أرضه).

8. ريال مدريد ضد فالنسيا،على ملعبه سانتياجو برنابيو.

9. ريال مدريد ضد خيتافي، (خارج أرضه).

10. ريال مدريد ضد برشلونة، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

11. ريال مدريد ضد فالنسيا، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

12. ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، (خارج أرضه).

13. ريال مدريد ضد إلتشي، (خارج أرضه).

14. ريال مدريد ضد جيرونا، (خارج أرضه).

15. ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

16. ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، (خارج أرضه).

17. ريال مدريد ضد إشبيلية، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

18. ريال مدريد ضد ريال بيتيس، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

19. ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، (خارج أرضه).

الدور الثاني

20. ريال مدريد ضد ليفانتي، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

21. ريال مدريد ضد فياريال، (خارج أرضه).

22. ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

23. ريال مدريد ضد فالنسيا، (خارج أرضه).

24. ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

25. ريال مدريد ضد أوساسونا، (خارج أرضه).

26. ريال مدريد ضد خيتافي، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

27. ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، (خارج أرضه).

28. ريال مدريد ضد إلتشي، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

29. ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

30. ريال مدريد ضد ريال مايوركا، (خارج أرضه).

31. ريال مدريد ضد جيرونا، على ملعبه سانتياجو برنابيو.

32. ريال مدريد ضد ريال بيتيس، (خارج أرضه).

33. ريال مدريد ضد ألافيس، ملعب سانتياجو برنابيو.

34. ريال مدريد ضد إسبانيول، خارج أرضه.

35. ريال مدريد ضد برشلونة، ملعب كامب نو.

36. ريال مدريد ضد ريال أوفيدو، ملعب سانتياجو برنابيو.

37. ريال مدريد ضد إشبيلية، خارج أرضه.

38. ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، ملعب سانتياجو برنابيو.

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