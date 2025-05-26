برشلونة يختتم الليجا بثلاثية في شباك بلباو

فاز فريق برشلونة، على نظيره أتلتيك بلباو، بنتيجة 3-0، في مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني علي ملعب "سان ماميس".

سجل أهداف برشلونة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 14 و17 وداني أولمو في الدقيقة 90.

تشكيل برشلونة ضد أتليتك بيلباو

في حراسة المرمى: بينيا.

في خط الدفاع: جارسيا، أراوخو، كوبارسي، بالدي.

في خط الوسط: بيدري، جافي، فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

برشلونة أمام أتلتيك بلباو

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تذاع مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

وتوج برشلونة بالفعل بطلًا للدوري الإسباني للموسم الجاري، ويتصدر الترتيب برصيد 88 نقطة.

وأتلتيك بلباو يتواجد في المركز الرابع بالدوري الإسباني، ويملك في رصيده 70 نقطة.

وحقق برشلونة بقيادة هانز فليك، 3 ألقاب هذا الموسم، حيث توج بالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الخميس، تجديد عقد نجمه البرازيلي رافينيا حتى عام 2028، وذلك بعد تألق اللاعب مع البرسا خلال الموسم الحالي.

وقدم رافينيا مستوى مميزا خلال الموسم الحالي مع البرسا تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك الذي أعاد اكتشاف اللاعب من جديد، بعد أن كان قريبا من مغادرة برشلونة في مطلع الموسم الجاري.

برشلونة أمام أتلتيك بلباو

برشلونة يمدد عقد هانز فليك

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك رسميًا، بعد تألقه مع الفريق في موسمه الأول، ليفوز بالثلاثية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ووقع هانز فليك عقدًا مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو 2027، رفقة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا؛ ورافا يوستي نائب الرئيس الأول، والمدير الرياضي ديكو.

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