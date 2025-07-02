غلق مدخل التسعين الجنوبي للقادم من الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة لمدة 6 أشهر

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة غلق المدخل المسطح لشارع التسعين الجنوبي للقادم من الطريق الدائري (من اتجاه المعادي) والمتجه نحو التجمع الخامس، كما سيتم استقطاع أجزاء من نهر الطريق على الجانب الأيمن بمحور التسعين الجنوبي بداية من منزل كوبري المشير وحتى نقطة الارتكاز الأمني عند مدخل الشويفات، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة لإنشاء نفقين جديدين.

واسار الى ان هذه الأعمال ستساهم بشكل كبير في تحسين السيولة المرورية وتقليل التكدسات خاصة في أوقات الذروة، وذلك لمدة 6 أشهر.

أجرى المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة ميدانية داخل كمباوند “جنة” بالتجمع الثالث، لمتابعة أعمال النظافة العامة، وصيانة المرافق، وأعمال الزراعة والتنسيق الحضاري.

وتضمنت الجولة المرور على المناطق الخضراء داخل الكمباوند، ومراجعة كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات، والتأكد من انتظام أعمال الصيانة الدورية لشبكات المرافق بما يضمن بيئة صحية وآمنة لقاطني المشروع.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تطوير الطريق الرئيسي المؤدي إلى كمباوند “جنة” من تقاطعه مع محور العبور، مشددًا على الشركات المنفذة بسرعة تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وذلك لتحسين حركة المرور وتيسير الوصول إلى الكمبوند والمناطق المحيطة.

وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى خلال جولته أن جهاز المدينة يضع على رأس أولوياته متابعة جودة الخدمات المقدمة داخل المشروعات السكنية القائمة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية بما يحقق بيئة سكنية حضارية تليق بأهالي القاهرة الجديدة.

رافق رئيس الجهاز في جولته المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وعدد من مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز، حيث تم تأكيد استمرار الجولات الميدانية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات وصيانة المرافق داخل مختلف المشروعات السكنية بالمدينة

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس أحمد إسماعيل، مسؤول وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، في زيارة ميدانية لتفقد سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة الأعمال ميدانيًا لضمان تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.

وشملت الجولة الميدانية تفقد أعمال التنفيذ بوحدات الإسكان الاجتماعي بحي النرجس – المرحلتين الخامسة والسادسة، حيث يتم تنفيذ المشروع على نطاق واسع لتوفير سكن كريم للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن المرحلة الخامسة تضم ٢٩٨ عمارة بإجمالي ٧١٥٢ وحدة سكنية، بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، وقد وصلت نسبة التنفيذ إلى ٨٥%.

كما تضم المرحلة السادسة ٢٤٠ عمارة بعدد ٥٧٦٠ وحدة سكنية كاملة المرافق، بنفس المساحة، وبلغت نسبة الإنجاز بها ٤٠% حتى الآن.

وشدد رئيس الجهاز خلال الجولة على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الإنشائية المحددة، والتنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على تذليل أي عقبات ميدانية قد تواجه شركات التنفيذ، بما يضمن إنجاز المشروعات وتسليم الوحدات لمستحقيها في أقرب وقت ممكن.

زيادة الخدمات المتاحة على المنصة الإلكترونية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن زيادة الخدمات المتاحة على المنصة الإلكترونية للمواطنين بالمدن الجديدة على موقعها الإلكتروني ليصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى ٥٦ خدمة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه يمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الخدمات online دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بأجهزة المدن الجديدة.

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