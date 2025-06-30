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عقارات

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، المستندات المطلوبة من موظفي القطاع الخاص

شقق الاسكان
شقق الاسكان

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري 101 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

- استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

- إرفاق إيصال شــراء الكراســة وإيصال ســداد مقــدم الحجــز والمصاريــف الإداريــة إضافــة للمســتندات التاليــة (بصيغــة PDF بحــد أقصــى2MB) لتحميلهــا علــى الموقــع بملــف واحــد:

أ.  صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

ب. شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو األســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) »علـــى أن تكــون مختومــة وموقعـة ومؤرخـة مـن جهـة العمـل فـي تاريـخ معاصـر للإعـلان، بحيـث تشـمل صافـي المكافـآت والبـدلات والأربـاح والحوافـز السـنوية التــي يتحصــل عليهــا الفــرد أو الأســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) » وذلــك إن وجــد.

ج. أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمـل إضافـي - الأمـلاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اسـتثنائي أو خالفـه - امتـالك أي سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أي أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيـر أو أي أوراق ماليـة تـدر دخـل إضافـي) تفيـد صافـي الدخـل السـنوي أو الشـهري للفـرد أو األسـرة «الـزوج والزوجـة (إذا كانـت تعمـل») علــى أن تكـون مختومـة ومؤرخـة ومعتمـدة.

•  بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

- تقديــم شــهادة معتمــدة مــن جهــة العمــل تتضمــن جميــع البيانــات الأساســية بصافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري وموضحــًا بهــا رقــم الســجل التجــاري والبطاقــة الضريبيــة لجهــة العمــل.

- مدة الخدمة بجهة العمل ال تقل عن 6 أشهر.

د.  صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة -

شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ( رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

هـ. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

و. بالنسـبة لـذوي الإعاقـة: سـيتم التخصيـص طبقـًا لعـدد الوحـدات المتاحـة، وسـيتم مراعـاة تخصيـص نسـبة 5% مـن الوحـدات المتاحـة لـذوي الإعاقـة بشـرط انطبـاق الشـروط عليهـم وتقديـم المسـتند الـدال علـى درجـة الإعاقـة مـن المجالـس الطبيـة المتخصصـة أو مـن اللجنـة الطبيـة العامـة الحكوميـة التابعـة لمحافظـة المواطـن علـى أن يكـون مسـتند إعاقـة حديـث صـادر فـي عـام 2022.

ز. قديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـلان السـابق.

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