الأعلى للجامعات ينشر كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية 2025/ 2026

أعلن المجلس الأعلى للجامعات إنشاء برامج دراسية جديدة في كليات الجامعات الحكومية فضلا عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية بما يخدم متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا للعام الدراسي 2026-2025.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو التوسع في إنشاء البرامج الجديدة بكليات الجامعات الحكومية المصرية، تم إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بكليات الجامعات الحكومية فضلًا عن

وحرصا من المجلس الأعلى للجامعات على التعريف بهذه البرامج لتنوعها في مختلف التخصصات الدراسية لتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية بما يخدم مستقبل التحول الرقمي وتأهيل الخريجين لسوق العمل إضافة إلى المساهمة في التنمية المجتمعية والوصول إلى التنمية المستدامة.

مناهج دراسية جديدة بالجامعات الحكومية

وأعلن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بكليات الجامعات الحكومية فضلًا عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية بما يخدم متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن ذلك في ضوء رؤية مصر 2030 وتنفيذًا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو التوسع في إنشاء البرامج الجديدة بكليات الجامعات الحكومية المصرية.

وأضاف أن المجلس الأعلي للجامعات يحرص علي تنوع البرامج الجديدة في مختلف التخصصات الدراسية بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية من خلال تحديث المناهج الدراسية وتقديم طرق تدريس متطورة بما يخدم مستقبل التحول الرقمي وتأهيل الخريجين لسوق العمل إضافة إلى المساهمة في التنمية المجتمعية والوصول إلى التنمية المستدامة.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الجامعات الحكومية خطت خطوات جادة وواثقة للسعي لإنشاء برامج جديدة متميزة، بما يضمن إعداد خريج متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ونوه بأن ذلك جاء انطلاقًا من اتجاه القيادة السياسية بالاهتمام بالعملية التعليمية والتوسع في إنشاء البرامج الدراسية الجديدة المتميزة بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي والتشجيع علي الاهتمام بمخرجات التعليم وفي ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰ للوصول إلى مستويات عالمية تتواكب مع وظائف المستقبل مع مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن البرامج الدراسية الجديدة في الجامعات الحكومية من أهم الروافد الأساسية لسوق العمل بتخصصاته المختلفة المطلوبة مع رفع مهارات الخريجين بما يتلائم مع المتغيرات العالمية والذي ينعكس بدوره علي جودة العملية التعليمية والبحثية بصورة مباشرة.

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